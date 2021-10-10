Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная неудачно провела тренировку перед произвольной программой на турнире Finlandia Trophy.

Как сообщает Sports.ru, в прогоне программы спортсменка попыталась исполнить тройной аксель, но недокрутила его и на приземлении коснулась льда рукой. Затем Алёна исполнила двойной аксель.

Вне прогона программы Косторной также не удалось справится с трикселем: все прыжки окащались недокрученными и приземленными в степ-аут.

Напомним, в короткой программе Косторная заняла второе место, выступив безошибочно, но с двойным акселем. Спортсменка объяснила, что перед прокатом тренеры велели ей идти на упрощенный контент.

Произвольная программа состоится сегодня, 10 октября, в 16:30 по московскому времени.