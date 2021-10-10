В Уфе на одноименном стадионе стартовал матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и СКА. Команды вышли на лед в 14:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Место в воротах армейцев сегодня займет Ларс Юханссон, его сменщиком будет Ярослав Аскаров. Полный состав СКА доступен здесь.

На данный момент «Салават Юлаев» идет на втором месте в Восточной конференции, набрав 24 очка в 15 матчах. В последних четырех встречах уфимцы потерпели два поражения: от «Сибири» (1:3) и «Ак Барса» (0:2).

СКА находится на третьей строчке Запада, имея в своем активе 21 очко. Команда Валерия Брагина выиграла три подряд домашних матча, после чего на выезде всухую уступила «Барысу» со счетом 0:3.