Российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела тренировку перед произвольной программой на турнире Finlandia Trophy.

Как сообщает Sports.ru, на первом тройном акселе в прогоне программы спортсменка сделала «бабочку» и сдвоила последний прыжок. Все остальные элементы, в число которых вошел каскад тройной аксель-двойной тулуп, Елизавета выполнила чисто.

Напомним, что после короткой программы Туктамышева занимает промежуточное первое место, она обновила собственный рекорд на 0,99 балла. Спортсменка показала безупречный прокат с тройным акселем.

Произвольная программа в финском Эспоо состоится сегодня, 10 октября, начало запланировано на 16:30 по московскому времени. Туктамышева будет выступать последней.