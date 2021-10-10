Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин пожелал удачи новому главному тренеру «железнодорожников» Маркусу Гисдолю.

«У «Локомотива» есть чемпионские ориентиры — победы в чемпионате России, выходы в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка кубков. Новому тренеру я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 10 октября, «Локомотив» объявил, что Гисдоль станет новым главным тренером команды. Стороны уже достигли договоренности, назначение состоится в ближайшее время.

Гисдоль занимается тренерской деятельностью уже более 25 лет. Немецкий специалист работал с «Хоффенхаймом», «Шальке», «Гамбургом» и «Кёльном».

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея 17 очков после десяти туров. Единоличным лидером является «Зенит», у которого 23 балла.