Российская фигуристка Камила Валиева намерена исполнить тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе на турнире Finlandia Trophy.

В заявку Валиевой включен сольный четверной сальхов и два каскада: четверной тулуп-тройной тулуп и четверной тулуп-тройной сальхов через ойлер.

Елизавета Туктамышева планирует исполнить свой стандартный набор элементов с двумя тройными акселями — сольным и в каскаде с двойным тулупом. Чемпионка Европы Алёна Косторная заявила один тройной аксель.

Турнир Finlandia Trophy проходит в финском городе Эспоо на стадионе «Метро-Арена». Произвольная программа у женщин состоится сегодня, 10 октября, и начнется в 16:20 мск.