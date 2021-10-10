На автодроме «Истанбул Парк» в Стамбуле (Турция) началась гонка 16-го этапа Гран-при Формулы-1. Пилоты заняли места на стартовой решетке в 15:00 по московскому времени.

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Квалификацию, состоявшуюся днем ранее, выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, но стартовать с поула будет его напарник Валттери Боттас. Британец потеряет 10 позиций на старте из-за замены двигателя.

Со второго места в гонку уйдет Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккьярдо займет последнее место на стартовой решетке, так как ему заменили двигатель внутреннего сгорания, турбину и модуль MGU-H.