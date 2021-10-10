В Турине на стадионе «Альянц» стартовал матч за третье место Лиги наций УЕФА между сборными Италии и Бельгии. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

На сегодняшней игрок работает сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем. В роли его ассистентов выступаютт Урош Стойкович и Милан Михайлович, резервным рефери назначен Новак Симович.

Напомним, обеим командам не удалось выйти в финал турнира. В полуфинальном матче сборная Италии со счетом 1:2 потерпела поражение от Испании, играя в меньшинстве, а Бельгия уступила Франции — 2:3.

Сегодня Франция и Испания встретятся в финале, который начнется в 21:45 мск. Трансляцию можно будет посмотреть здесь.