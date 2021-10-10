Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и популярный тиктокер Даня Милохин представили новый номер в проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

Во втором выпуске шоу Медведева и Милохин выступили под композицию «I love you» в исполнении знаменитой американской певицы Билли Айлиш. Судьям понравилась новая программа: за технику они поставили 5,92 балла, за артистизм — 5,96. В общей сумме пара набрала 11,88 балла.

Видео проката опубликовал Первый канал у себя на официальном сайте:

Напомним, что в первом выпуске «Ледникового периода» пара выступила менее удачно, тогда Милохин уронил Медведеву на лёд. После этого Татьяна Тарасова, сидящая в жюри проекта, в шутку пообещала убить блогера.