В Уфе на одноименной арене завершился первый период матча «Салават Юлаев» — СКА в регулярном чемпионата КХЛ. Команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу гостей.

«Армейцы» вышли вперед уже на третьей минуте встречи, автором гола стал 22-летний нападающий СКА Владислав Цицюра. В роли его ассистента выступил Данила Моисеев. За несколько секунд до сирены на перерыв гости удвоили преимущество благодаря шайбе Андрея Кузьменко в большинстве.

На данный момент «Салават Юлаев» идет на втором месте в Восточной конференции, набрав 24 очка в 15 матчах. СКА находится на третьей строчке Запада, имея в своем активе 21 очко.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.