Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал, почему прошлый сезон сложился для него не лучшим образом.

По словам спортсмена, все неудачи в прошлом году стали звеньями одной цепи. В декабре Логинову пришлось уехать домой по личным причинам, он пропустил часть тренировочного процесса и затем с трудом вернулся к выступлениям.

Напомним, в январе стало известно, что в семье биатлониста произошла трагедия — скончался его отец.

«На самом деле всё поначалу шло неплохо. Да, на летнем чемпионате России меня немножко подкосила старая травма локтя, из-за чего вылетели две-три недели полноценных тренировок, но несмотря на это у меня получилось в целом неплохо подвести себя к сезону», — приводит слова Логинова «RT на русском».

Спортсмен добавил, что до Нового года у него не было проблем, что видно по его результатам. Затем, после поездки домой, ему было тяжело вновь войти в рабочий режим.

В прошлом сезоне Логинов занял 17-е место в общем зачете Кубка мира.