Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил выступление своей команды в товарищеском матче с ЦСКА, который завершился вничью со счетом 1:1.

По словам специалиста, игрокам было необходимо получить практику во время паузы на матчи сборных. Особенно важно это было для тех футболистов, которые реже выходят на поле в матчах РПЛ.

«Играли с сильным соперником, и матч проходил по сценарию ЦСКА. Сегодня мы проделали много беговой работы и показали в итоге неплохой результат. А ребята еще раз убедились, насколько трудно играть с соперником такого уровня, получив хорошую нагрузку», — цитирует Кержакова пресс-служба клуба.

Напомним, после десяти туров РПЛ «Нижний Новгород» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. В следующем матче подопечные Кержакова сыграют с «Крыльями Советов», встреча состоится 17 октября.