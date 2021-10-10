На льду «Метро-Арены» в финском городе Эспоо продолжается турнир Finlandia Trophy, входящий в серию ISU Challenger. В 16:30 по московскому времени стартовала произвольная программа у женщин с участием трех россиянок — Камилы Валиевой, Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой.

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Все россиянки выступят в заключительной, сильнейшей разминке. Под 25-м номером на льду появится Валиева, после нее выступит Косторная, а последней на льду появится Туктамышева. Также в последнюю группу попали американка Карен Чен, бельгийка Луна Хендрикс и перешедшая в сборную Грузии Анастасия Губанова.

Ранее стало известно, что Валиева намерена исполнить тройной аксель и три четверных прыжка — сальхов и два тулупа. Косторная заявила один тройной аксель, Туктамышева — два.