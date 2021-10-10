В Уфе на одноименной арене продолжается матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и СКА. После второго периода гости уверенно выигрывают со счетом 3:0.

«Армейцы» открыли счет на старте первой двадцатиминутке, с передач Данилы Моисеева и Евгения Кетова отличился 22-летний форвард Владислав Цицюра. За несколько секунд до сирены на перерыв гости удвоили преимущество, Андрей Кузьменко реализовал большинство. В роли его ассистентов выступили Кирилл Марченко и Игорь Ожиганов.

Во втором периоде Цицюра оформил дубль, доведя счет до крупного.

На данный момент «Салават Юлаев» идет на втором месте в Восточной конференции, набрав 24 очка в 15 матчах. СКА находится на третьей строчке Запада, имея в своем активе 21 очко.

Бесплатная прямая трансляция доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.