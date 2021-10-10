Известный российский артист Михаил Боярский оценил выступление «Зенита» и «Спартака» в еврокубках.

Напомним, петербуржцы в первом туре группового этапа Лиги чемпионов уступил «Челси» (0:1), затем разгромил «Мальме» (4:0). Красно-белые в Лиге Европы проиграли «Легию» (0:1), после чего победили «Наполи» (3:2).

«Зенит» сейчас на подъеме. Матч с «Челси» — это не проигрыш. Результат закономерный, но очень достойный. А победа над «Мальме» это просто фантастично и здорово. Посмотрим, сколько там протянет «Зенит». Все зависит от команды и Семака. С «Ювентусом» «Зенит» может либо сыграть вничью, либо выиграть», — приводит слова Боярского Sport24.

Артист добавил, что не очень увлекается выступлениями «Зенита» на европейском уровне, поскольку его больше интересует судьба команды в РПЛ. Боярский подчеркнул, что петербуржцы в этом году должны вновь завоевать чемпионство.

«Что касается «Спартака», в еврокубках я всегда болею за наших. И желаю «Спартаку» удачи в Лиге Европы. Но до «Зенита» им далеко», — сказал Боярский.

В следующем туре РПЛ «Зенит» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а в Лиге чемпионов примет «Ювентус». «Спартак» сыграет с «Динамо» в чемпионате России и с «Лестером» в Лиге Европы, обе встречи состоятся в Москве.