Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, выиграли турнир Finlandia Trophy.

По сумме двух прокатов четырехкратные чемпионы мира набрали 217,54 балла. Второе место заняли представители США Мэдисон Чок и Эван Бейтс, набравшие 208,41 балла. Замкнули тройку лидеров британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон с результатом 190,39.

Испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (185,57), занимавшие третье место после ритм-танца, опустились на пятую строчку.

Закрывать соревнования в Эспоо будет произвольная программа у женщин, которая стартует в 16:30 по московскому времени. От России выступят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.