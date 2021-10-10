Сборная России по футболу прилетела в Марибор, сообщает официальный твиттер национальной команды. Россияне проведут в Мариборе матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 против Словении. Игра состоится на стадионе «Людски врт» 11 октября, начало — в 21:45 по московскому времени.

В предыдущей игре отбора 8 октября Россия с минимальным счётом одолела дома Словакию (1:0), а Словения разгромила на выезде Мальту 4:0.

В турнирной таблице группы Россия занимает второе место с 16 очками. Столько же очков у Хорватии, но финалисты ЧМ-2018 опережают Россию по разности мячей. Словения идёт третьей, имея в активе 10 очков.

Россия и Словения за свою историю провели шесть матчей. В 1996 году россияне победили в товарищеской встрече 3:1, в 2001-м в России была зафиксирована ничья 1:1, в Любляне словенцы выиграли 2:1. В 2009 году в стыковых матчах за выход на ЧМ-2010 Россия дома победила 2:1, на выезде уступила 0:1. Наконец в марте 2021 года Россия выиграла в Сочи со счётом 2:1.