Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл 16-й этап чемпионата в классе «Формула-1» «Гран-при Турции». Его результат — 1:30.432. Вторым стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен с отставанием 14.584. Тройку замкнул его партнёр по команде Серхио Перес, отставание которого составило 33.471.

Четвёртое место занял Шарль Леклер из «Феррари», а пятым финишировал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Из-за неудачи в гонке он лишился первого места в общем зачёте, на которое выбрался Ферстаппен. На счету голландца 262,5 очка, у британского гонщика 256,5.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин финишировал на последнем 20-м месте, его напарник Мик Шумахер стал 19-м. Они остаются единственными основными гонщиками сезона-2021, не набравшими очков. Также ноль баллов на счету Роберта Кубицы из «Альфа Ромео», но ветеран провёл лишь две гонки, заменяя заразившегося коронавирусом Кими Райкконена.