Завершился первый тайм матча за третье место Лиги наций-2021 между Италией и Бельгией. Счёт к перерыву не был открыт — 0:0. На 14-й минуте защитник бельгийцев Ян Фертонген получил жёлтую карточку. 16 минут спустя предупреждение было выписано уже итальянцу Джованни Ди Лоренцо.

Команды играют в следующих составах:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон — Барелла, Локателли, Пеллегрини — Берарди, Распадори, Кьеза.

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Денайер, Фертонген — Кастань, Витсель, Тилеманс, Салемакерс — Ванакен, Батшуайи, Карраско.

На сегодняшней игре работает сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем. В роли его ассистентов выступают Урош Стойкович и Милан Михайлович, резервным рефери назначен Новак Симович.

Напомним, обеим командам не удалось выйти в финал турнира. В полуфинальном матче сборная Италии со счетом 1:2 потерпела поражение от Испании, играя в меньшинстве, а Бельгия уступила Франции — 2:3.

Сегодня Франция и Испания встретятся в финале, который начнется в 21:45 мск. Трансляцию можно будет посмотреть здесь.