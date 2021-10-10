Индия намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, утверждает портал Inside the Games. На данный момент спортивная федерация страны прорабатывает данный вопрос с Международным Олимпийским Комитетам.

Глава НОК Индии Нариндер Батра считает, что три или четыре города страны могут принять Игры Олимпиады.

По его мнению, церемонию открытия стоит провести на стадионе «Мотера» в Ахмадабаде.

Индия ещё ни разу не принимала Олимпийские игры. В 2021 году состоялась перенесённая с 2020 года Олимпиада в Токио. В 2024-м Игры пройдут в Париже, четыре года спустя — в Лос-Анджелесе, а в 2032-м — в австралийском Брисбене.