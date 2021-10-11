Сегодня сборная России по футболу проведёт второй октябрьский матч отбора чемпионата мира-2022. Предыдущая встреча – в Казани против Словакии — закончилась победой россиян 1:0, но игра оставляла явно желать лучшего. 11 октября подопечным Валерия Карпина придётся ещё сложнее, ведь матч пройдёт на выезде в традиционно негостеприимной для нашей команды Словении.

Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 Словения – Россия Nevasport делает прогноз на стартовый состав россиян.

Вратарь. Матвей Сафонов

Гильерме безошибочно провёл три матча в сентябре, и все надеялись, что русский бразилец займёт место в воротах сборной и в октябрьских играх. Но, видимо, травма ахилла оказалась серьёзнее, чем предполагалось, и со Словакией играл Матвей Сафонов. Подвигов вратарь «Краснодара» не совершал, но с главной задачей справился – отыграл на ноль. Вряд ли Кафанов будет менять коней на переправе и выпускать Гильерме. А травма Юрия Дюпина однозначно сняла вопросы о номере один в Мариборе.

Правый защитник. Алексей Сутормин

Дебют Сутормина в сборной вышел в целом достойным. Мы предполагали, что Карпин сыграет в три центральных защитника и развяжет Сутормину руки для проходов по флангу. Но тренер не стал сразу отказываться от привычной ему 4-3-3. Сутормин, тем не менее, смотрелся уверенно, как будто и не проводил в футболке с двуглавым орлом дебютную игру. По оценкам статистических порталов, кстати, он стал одним из лучших в нашей команде.

Центральные защитники. Георгий Джикия, Игорь Дивеев

Во втором тайме матча со Словакией Карпин всё же перешёл на схему в три центральных защитника. Сперва Джикии и Дивееву помогал Баринов, затем в центр вышел Дмитрий Чистяков. Однако повторения подобной схемы в Мариборе стоит ждать, только если команда снова решит засушить игру и отстоять свои очки. Скорей всего, начнут матч россияне с уже сыгранной связкой Джикия – Дивеев.

Левый защитник. Сергей Терехов

Если дебютант Сутормин на правом фланге обороны смотрелся как влитой, то о дебютанте Терехове на левом фланге обороны этого сказать нельзя. Всё же сказывается опыт выступлений игроков на высшем уровне. Защитник «Сочи» выглядел менее уверенно, большая часть атак проходила через него, и на оставшуюся десятиминутку Карпин уже выпустил опытнейшего Кудряшова. Но вряд ли 34-летний защитник «Антальяспора», который в этом сезоне провёл всего два официальных матча за клуб, готов играть с первых минут. А выбор на оба фланга у Карпина сейчас очень ограничен.

Опорные полузащитники. Дмитрий Баринов, Далер Кузяев

В опорной зоне Карпин продолжает безоговорочно доверять Баринову. Хавбек «Локо» остаётся одним из двух футболистов, наряду с Дивеевым, кто провёл при Карпине все четыре игры «от звонка до звонка». Компанию ему составит Далер Кузяев, который со Словакией дебютировал в качестве капитана. Сейчас Кузяев является одним из самых опытных сборников, наряду с Кудряшовым и Смоловым.

Атакующий полузащитник. Алексей Миранчук

Самая непонятная ситуация пока с Алексеем Миранчуком. Хавбек почти перестал выходить на поле в играх за «Аталанту», а в трёх сентябрьских матчах сборной поиграл на трёх разных позициях и везде выглядел неубедительно. Роль «ложной девятки» с Хорватией себя не оправдала, а на более привычных позициях в центре и на левом фланге Миранчук терялся и был бледной тенью себя прошлогоднего. Матч со Словакией хавбек пропускал из-за дисквалификации, и сейчас его участие в игре со Словенией остаётся под вопросом. Причём не по причинам здоровья, а банально из целесообразности. Не логичнее ли выпустить снова Ерохина? Но, скорей всего, Карпин не будет разбрасываться немногочисленными легионерами из топ-5 европейских чемпионатов. Со словенцами как никогда нужны будут нестандартные ходы в центре поля, и Миранчук в этом плане выглядит более предпочтительным вариантом. Тем более в отсутствие травмированного Головина.

Правый нападающий. Рифат Жемалетдинов

Неизвестно, что ещё должен сделать Бакаев, чтобы Карпин перестал делать на него ставку. Хавбек «Спартака» выглядит в сборной неубедительно, и выход Жемалетдинова в «старте» в Мариборе гораздо закономернее. Хотя, учитывая любовь тренера к спартаковскому футболисту, со Словенией Бакаев снова может выйти в «старте». Впрочем, не стоит исключать и решение дать Жемалетдинову отдохнуть, чтобы во второй игре он уже рвал и метал.

Левый нападающий. Арсен Захарян

В силу молодости динамовец играет нестабильно и на одну яркую игру может выдать две серых. В Казани выпал первый вариант – именно после прострела Захаряна Шкриньяр забил в свои ворота. На левый фланг у сборной остаётся не такой богатый выбор. Не исключено, что Карпин выпустит номинально правого Макарова, либо вообще Алексея Миранчука, а место в центре займёт Ерохин. Но, скорее всего, в старте снова появится Захарян, причём по ходу встречи он будет заменён.

Замены флангов, похоже, стали фирменной «фишкой» Карпина. Тренер регулярно убирает с поля в матчах сборной крайних нападающих, чтобы свежие игроки дотерзали защиту соперников.

Центральный нападающий. Фёдор Смолов

Увы, в последних играх «Локомотива» Смолов сильно сдал, а со Словакией не показал ничего дельного. Но с учётом нынешней ситуации с нападающими, выбора особого у Карпина нет. Заболотный играет ещё невнятнее, Агаларов явно не готов к роли основного в ключевом матче, а понять бесперспективность «ложной девятки» хватило одного тайма игры с Хорватией. Хочется верить, что с Словении Смолов придёт в себя и сыграет не хуже, чем в сентябре.

А заодно верить, что Соболев вернётся на прежний уровень, а Дзюба закончит обижаться.

Матч Словения – Россия состоится на стадионе «Людски врт» в Мариборе и начнётся в 21:45 по московскому времени.