Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен вернулся в лидеры общего зачёта чемпионата мира в классе «Формула-1». Голландский гонщик занял второе место в сегодняшнем «Гран-при Турции». На его счету стало 262,5 очка.

На второе место опустился шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который неудачно выступил в Турции, став лишь пятым. В его активе 256,5 очка.

Тройку лидеров замыкает напарник Хэмилтона Валттери Боттас, который сегодня одержал победу в гонке, набрав в общей сложности 177 очков.

На четвёртом месте идёт Ландо Норрис из «Макларена» (145 очков), на пятом — партнёр Ферстаппена Серхио Перес (135).

Пилоты «Хааса» немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин остаются последними основными гонщиками сезона, не набравшими очков. Также ноль баллов в активе Роберта Кубицы из «Альфа Ромео», но он провёл лишь две гонки.

До конца сезона осталось провести ещё пять гонок. Если Ферстаппен станет чемпионом, то прервёт гегемонию «Мерседеса», чьи гонщики выигрывают чемпионат «Формулы-1» семь лет подряд (шесть — Хэмилтон, один — Нико Росберг).