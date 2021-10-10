Сборная Италии стала бронзовым призёром Лиги наций УЕФА-2021. В матче за третье место действующие чемпионы Европы обыграли Бельгию со счётом 2:1.

Счёт на первой минуте второго тайма открыл Николо Барелла. На 65-й минуте Доменико Берарди реализовал пенальти, сделав счёт 2:0. Шарль де Кетеларе отыграл один мяч на 85-й минуте, но этого бельгийцам не хватило.

Команды играли в следующих составах:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон — Барелла (Кристанте, 70), Локателли, Пеллегрини (Жоржиньо, 70) — Берарди (Инсинье, 90+1), Распадори (Кен, 65), Кьеза (Бернардески, 90+2).

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Денайер, Фертонген — Кастань, Витсель, Тилеманс (Де Брёйне, 59), Салемакерс (де Кетеларе, 59) — Ванакен, Батшуайи, Карраско (Троссар, 87).

На сегодняшней игре работает сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем. В роли его ассистентов выступали Урош Стойкович и Милан Михайлович, резервным рефери назначен Новак Симович.

Встреча прошла на стадионе «Ювентус» в Турине.

Сегодня вечером на миланском стадионе «Сан-Сиро» состоится финал Лиги наций УЕФА. В нём встретятся Испания и Франция. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.