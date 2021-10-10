«Зенит-2» крупно проиграл московскому «Кайрату» в матче 15-го тура группы 1 ФНЛ-2 — 0:3. Счёт в первом тайме на 22-й минуте открыл Лев Кургин. На 68-й Сергей Пряхин увеличил преимущество москвичей, а на 80-й Илья Скроботов, имеющий опыт выступления за основу «Зенита», поразил собственные ворота.

На 83-й минуте «Кайрат» остался в меньшинстве после удаления Дамира Касабулата, но подопечные Владислава Радимова не смогли сократить отставание в счёте.

«Зенит-2» занимает в таблице группы седьмое место с 12 очками. «Кайрат» набрал 18 очков и идёт пятым.

Напомним, что во второй этап в верхнюю подгруппу пройдут первые шесть мест, остальные разыграют позиции в нижней части таблицы.

Ранее в СМИ сообщалось, что Радимов может быть уволен из «Зенита-2», и его место займёт тренер юношеской команды Константин Коноплёв.