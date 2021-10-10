Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Сиднея-2000 по теннису Евгений Кафельников скептически относится к шансам сборной России по футболу в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. Прославленный теннисист остался недоволен игрой подопечных Валерия Карпина в предыдущей игре со Словакией (1:0).

«Нет никаких предпосылок к тому, что игра будет лучше. Наша команда не должна была увозить три очка из Казани, — цитирует «Спорт-Экспресс» Кафельникова. — Мы победили незаслуженно. Два подряд матча так сильно везти не может. Если сборная России будет играть также, как и прошлый матч, то Словения точно одержит победу».

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе, начало — в 21:45 по московскому времени.