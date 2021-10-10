11 октября сборная России в Мариборе проведёт важнейший матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Игра хоть и обещает быть напряжённой, всё же словенцы выглядят менее опасным соперником, чем та же Хорватия, с которой россияне встречались в сентябре. Однако слова «Словения» и «Марибор» гулким замогильным эхом отдаются в памяти отечественных болельщиков. Чуть менее 12 лет назад эти слова стали нарицательными и до сих пор остаются главным мрачным символом российского футбола. Перед матчем России со Словенией Nevasport вспоминает другой матч России со Словенией.

Более юные болельщики сейчас уже не вспомнят, но в конце нулевых российский футбол переживал самый успешный отрезок в своей истории. Сборная России под руководством Гуса Хиддинка взяла бронзовые медали Евро-2008, в том же году «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, несколько сборников начинали покорять топовые европейские чемпионаты, а Андрей Аршавин в начале 2009 года сделал покер за лондонский «Арсенал» в выездном матче с «Ливерпулем».

Предыстория

Отборочный цикл ЧМ-2010 команда Хиддинка проводила очень уверенно. Наконец-то Россия могла действовать с позиции силы и фаворита в матчах почти со всеми соперниками. К последнему туру россияне обеспечили себе второе место в группе, выводящее в «стыки». Из девяти сыгранных встреч сборная выиграла семь и два раза уступила только вице-чемпиону Европы Германии. Причём в обоих проигранных матчах Россия не тушевалась перед более грозным соперником. В Дортмунде россияне уступили 1:2, причём на последней минуте дебютант Алан Дзагоев едва не принёс команде ничью, угодив в штангу. Игра в Москве завершилась минимальной победой немцев 1:0 за счёт гола самого Мирослава Клозе. Причём во втором тайме Россия давила больше соперника и имела несколько опасных моментов.

Игра последнего тура с Азербайджаном не имела турнирного значения, и Хиддинк выпустил на неё смешанный состав. Матч завершился со счётом 1:1, и это было первым звоночком, который пропустили и тренеры, и эксперты. Россия показала, что ещё не может обыгрывать слабых соперников исключительно на классе. Впрочем, никому не было дела до этой потери очков, и от редких ворчаний некоторых ветеранов отечественного футбола все только отмахивались.

При жеребьёвке стыков Россия угодила в первую корзину благодаря высокому рейтингу ФИФА (12-е место!). Примечательно, что перед началом отбора никакой речи о «посеве» в регламенте не было, и многие слабые сборные были недовольны таким делением. Из второй корзины России могли достаться Украина (тогда нас не разводили по разным парам), Ирландия, Босния и Герцеговина или Словения. Вариант со словенцами казался самым перспективным. Остальные команды на тот момент демонстрировали неплохой футбол и имели в составе звёзд, а у боснийцев вообще собралась сильнейшая сборная в истории.

Жеребьёвка была к России благосклонна, и фанатам впору вновь было вспоминать о везении Хиддинка, получившего прозвище «везунчик Гус». Но нужно было ещё подтвердить это везение и выиграть «стыки».

Первый матч

Матч в «Лужниках» проходил при полном преимуществе россиян. Главным героем встречи стал Динияр Билялетдинов. Полузащитник «Эвертона» открыл счёт в конце первого тайма, а в начале второго оформил дубль.

Россия, в составе которой играл основной костяк с Евро-2008, уверенно шла к победе. Но на 87-й минуте Нейц Печник, выступавший за скромный португальский «Насьонал», отыграл один мяч, сделав счёт более комфортным для словенцев. Кстати, всего через 14 месяцев, в начале 2011 года, он перейдёт в чемпионат России и станет игроком «Крыльев Советов». За «Крылья» он забьёт только один мяч — так себе результат для атакующего хавбека.

В ответной игре команду Хиддинка устраивал любой результат, кроме поражения 0:1 или в два мяча. Почти все эксперты единогласно говорили о преимуществе команды Хиддинка. Скептически высказывались единицы — например, легенда «Зенита» Сергей Дмитриев или фанат петербуржцев Михаил Боярский. А экстравагантный эксперт Юрий Севидов и вовсе заявил, что выход России на ЧМ-2010 теперь станет сенсацией.

Второй матч

Место в воротах в ответном матче занял Игорь Акинфеев, справа в обороне вышел Александр Анюков, дуэт в центре привычно составили Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий. Непривычным был выбор левого защитника — на этой позиции при Хиддинке чаще играл Юрий Жирков. Но со словенцами тренер выпустил его дублёра Рената Янбаева. Жирков расположился ближе к атаке на левом фланге. Справа вышел Андрей Аршавин, на острие атаки — Роман Павлюченко. Тройку центральных хавбеков составили Игорь Денисов, Константин Зырянов и Динияр Билялетдинов. По какой причине Хиддинк оставил в запасе Семака, остаётся загадкой.

Первый тайм

Встреча в Мариборе 18 ноября проходила в очень нервной обстановке.

Юрий Жирков уже в дебюте схлопотал предупреждение, а словенцы давили на ворота Акинфеева и едва не открыли счёт уже на девятой минуте — Сергей Игнашевич чуть не забил в свои ворота, но мяч угодил в штангу. Россия включилась в борьбу лишь на 30-й минуте, но пропустила под занавес тайма. Вальтер Бирса обыграл героя прошлой встречи Билялетдинова и навесил в штрафную, Златко Дедич выскочил из-за спины Игнашевича и поразил ворота Акинфеева.

Опять гол в раздевалку, как и в предыдущем поединке. Но на этот раз у России впереди были целых 45 минут, чтобы поправить положение.

Второй тайм

Хиддинк признал свою ошибку и сразу после перерыва бросил в бой Семака, заменившего Янбаева. Жирков опустился в оборону, Билялетдинов ушёл налево. Кроме того, вместо Павлюченко в нападении вышел Александр Кержаков.

С ним-то и был связан роковой эпизод встречи. На 66-й минуте Кержаков попытался выбить мяч из рук голкипера словенцев Самира Хандановича, за что получил красную карточку за нападение на вратаря. Повтор показывал, что решение судьи Терье Хауге вышло спорным, поскольку атаку можно было интерпретировать по-разному.

Ещё один скандал произошёл за 10 минут до финального свистка. В концовке встречи фанаты словенцев стали кидать посторонние предметы на поле, один из них угодил в голову Акинфееву. Вратарь обратил внимание арбитра на этот эпизод, но тот принял решение продолжать встречу.

Уже в добавленное время удаление получил ещё и Юрий Жирков. Защитник начал потасовку с подающим мячи и с запасным игроком соперников Матеем Мавричем, возмущаясь затяжкой времени. Сборная России действовала на нервах и так и не смогла пробить Хандановича. 0:1, правило выездного гола отменят только 12 лет спустя, так что в ЮАР едет 49-й номер рейтинга ФИФА Словения, а 12-й номер Россия сидит дома.

Этот удар стал самым болезненным в истории отечественного футбола. Одно дело, когда сборная играет средненько и иногда демонстрирует положительные всплески – как это было в 1999 году. Тогда ничья с Украиной (1:1) была тоже безумно обидной, но её было легче принять. Другое дело, получить оплеуху, когда начало казаться, что российский футбол выбрался из ямы. Марибор-2009 отбросил российский футбол на несколько лет назад.

Петиции

Фанаты сборной России не сразу примирились с этим поражением. Они даже написали петицию с требованием переигровки матча, указывая на спорные судейские решения – красную карточку Кержакову и то ли нож, то ли зажигалку, прилетевшую в голову Акинфееву.

Разумеется, никаких переигровок или технических поражений ФИФА устраивать не стала. Более того, в параллельных стыках произошёл ещё больший скандал. Капитан сборной Франции Тьерри Анри подыграл рукой и помог команде забить гол, который выбил из стыков симпатичную сборную Ирландии. На фоне этого грязного скандала матч Словения — Россия казался мелкой неприятностью.

«Человек и закон»

А 4 декабря разразился такой скандал, после которого петиции о переигровке показались детскими шалостями. В передаче «Человек и закон» вышел скандальный репортаж. По версии ведущего Алексея Пиманова и авторов выпуска, игроки сборной России не очень-то и готовились к ответному матчу. Якобы за пару дней до ответной игры россияне устроили вечеринку в ресторане, курили кальян, напивались и приглашали к себе девушек с «пониженной социальной ответственностью». Как рассказал один из героев передачи, «да девки у них там были. Ну какие? Понятно, какие».

После этой передачи российские футболисты так и не смогли отмыться от ярлыка «кальянщики», что им припоминают едва ли не при каждом поражении (хотя в сборной из того состава не осталось уже никого – даже Жирков ушёл).

С одной стороны, версия «кальянных» посиделок казалась правдоподобной. Сборная России, ещё месяц назад игравшая на равных с Германией, в Мариборе была не похожа на саму себя. А то, что русский спортсмен – лентяй и выпивоха, это уже засевшее в головах миллионов болельщиков клише.

Однако сюжет этот годы спустя вызывает больше вопросов, чем праведного негодования. Сразу же после его выхода комментатор Василий Уткин отметил, что ресторан, о котором идёт речь, не работает до пяти утра, как говорилось в репортаже. А сотрудники отеля «Мариотт», дававшие интервью, говорили лишь общие фразы, без указаний на конкретные сроки «гуляний» сборников. Более того, нет никаких документальных подтверждений, кроме показаний пары людей, один из которых вообще сохранил анонимность.

А даже если бы сборники закатили вечеринку с кальяном и алкоголем, то сделать это они могли явно не за сутки до матча – ведь игра проходила не в Москве, а в Мариборе. Так что у футболистов явно было полно времени, чтобы набрать форму и нивелировать последствия пьянки.

Что же произошло на самом деле?

Годы спустя уже никто не узнает стопроцентную правду. Все игроки, в том числе давно завершившие карьеру, полностью отрицают историю с кальяном. Братья Березуцкие даже подавали в суд за клевету, правда, дело проиграли.

Вполне возможно, что никакой вечеринки и не было, а группа не самых порядочных журналистов решила выехать на «хайпе» от провала сборной. Тот сюжет «Человека и закона» до сих пор остаётся самым известным в истории передачи.

Так почему же сборная России всё же проиграла Словении? Скорее всего, дело в банальной недооценке соперника. Россияне только-только начали набирать вес в мировом футболе и ещё не могли побеждать соперников на одном классе – вспомните игру с Азербайджаном. Всего за два года до Марибора-2009 случился Телль-Авив-2007. России в отборе Евро-2008 после фееричной победы над Англией (2:1) оставалось выиграть у немотивированного Израиля и карликовой Андорры. В Израиле сборная России проиграла 1:2, после чего получила исчерпывающую характеристику от Зырянова: «Обос**лись». Похоже, то же самое произошло и в Мариборе. Команда Хиддинка была заводной, взрывной и играла часто на эмоциях. Свои лучшие матчи Россия проводила против самых грозных соперников – Англии, Нидерландов, Германии… С той же Андоррой россияне еле-еле вымучили три очка (1:0) и попали на Евро только благодаря сенсационной победе Хорватии над Англией. Тогда Хиддинку повезло, в Мариборе – нет.

Команду подкосили гол в раздевалку и удаление Кержакова. Начались нервы, которые тренеру не удалось успокоить.

С тех пор прошло 12 лет. От той грозной сборной России не осталось и следа. Её игроки уже почти не покоряют топовые чемпионаты, в рейтинге команда ухнула в глубокую яму, а на классе подопечные Карпина смогут выиграть разве что у Мальты. Но, может, это не так плохо? Может, чем нам хуже, тем лучше? Россия обязана увозить три очка из Марибора. Пора снимать проклятие этого города.