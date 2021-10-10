Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек остался доволен, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не сыграет за Россию в завтрашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Форвард был включён в расширенный список национальной команды на октябрьские игры, но отказался от вызова, мотивируя это своей плохой формой.

«Каждый тренер приносит новую философию, у господина Карпина тоже своя философия, — цитирует «Спорт-Экспресс» Кека. — Но я могу отметить, что мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет, потому что в первом матче он доставил нашей команде очень много проблем».

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения – Россия пройдёт 11 ноября в Мариборе. Игра начнётся в 21.45 по московскому времени.