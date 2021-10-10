Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с травмами в национальной команде перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Из-за различных повреждений сборная перед предыдущей игрой со Словакией (1:0) лишилась большой группы футболистов. Последней на данный момент стала травма резервного голкипера Юрия Дюпина.

«Новых травм, как ни странно, не было. Занимаемся восстановлением и теорией. Разобрали игру со Словакией, переговорили с ребятами», — цитирует «Чемпионат» Карпина.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения – Россия пройдёт 11 ноября в Мариборе. Игра начнётся в 21.45 по московскому времени.