Завершились выступления танцевальных дуэтов в ритм-танце на втором этапе Кубка России. Чемпионы мира-2021 Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство с большим отрывом. Дуэт набрал 92,03 балла (52,51 за техническую часть, 39,52 за компоненты).

Второе место занимают Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин с результатом 79,52 балла. Оба первых места представляют Москву.

Тройку замыкает петербургский дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко — 63,00. Последнее четвёртое место занимают Екатерина Храбрых и Мирон Суслов, представляющие Кировскую область. Пара набрала всего 39,80 балла.

В состязаниях юниоров лучший результат показали москвичи Елизавета Шичина и Гордей Хубулов — 65,29. В тройку входят дуэт из Оренбургской области Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин (61,80) и Ника Дайнеко/Александр Васькович (61,60).

Произвольный танец взрослые и юношеские пары покажут 11 октября.