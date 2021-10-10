Нет сомнений, что после ухода Романа Широкова самым ярким представителем российского футбола стал Артём Дзюба. Каждая новость с его участием становится предметом обсуждения и дискуссий. В 2018 году он ярко выступил на домашнем чемпионате мира и стал любимцев фанатов. Но, как известно, от любви до ненависти один шаг, и уже через год к лидеру «Зенита» и сборной России начали копиться претензии. Волна настоящего хейта вылилась на него после инцидента с тем самым видео, а после Евро-2020 увеличилась многократно.

Ненависть фанатов бывшего клуба Дзюбы «Спартака» объяснима. Форвард посмел перейти в стан заклятого врага, да потом ещё и троллил фанатов красно-белых острыми высказываниями. Для них любой поступок Дзюбы – зло. Не забивает Артём – плохо, «неудачник, не умеет играть». Забивает Артём – плохо, «забивает всяким неудачникам, не умеющим играть». Забивает сильным командам – плохо, «просто повезло». Даёт автографы – «пиарится». Не даёт автографы – «зазнался».

После болезненного провала сборной России на Евро-2020 ненависть к Дзюбе распространилась от фанатов «Спартака» ко всем остальным. Вспомнили и историю с то ли кражей, то ли не кражей денег у Быстрова, и историю с неприличным роликом, и любое его высказывание выставлялось в чёрном свете.

Когда Дзюба не был вызван в сборную на сентябрьские матчи, многие болельщики выражали неприкрытую радость – самого ненавистного футболиста наконец-то выперли из команды, теперь за неё снова можно болеть!

Но вот наступил сентябрь, сборная провела не самые выдающиеся игры, а Дзюба начал набирать форму в чемпионате и закономерно попал в расширенный список национальной команды.

Валерий Карпин решил забыть старые обиды и снова поработать с опальным форвардом. Но ответный удар нанёс уже Дзюба. В день вызова он забил свой первый гол в чемпионате, а на следующий день объявил, что отказывается от вызова с нейтральной формулировкой про плохую форму. И, словно издеваясь над Карпиным, в первой же игре после отказа Дзюба оформил дубль.

И так форвард подарил болельщикам ещё один повод для ненависти. Те же люди, которые месяц назад радовались его невызову в сборную, сейчас клеймили его позором и обвиняли аж в предательстве страны. Но какой же Дзюба предатель, если он такой плохой игрок, что из сборной его надо гнать? Получается, нападающий, напротив, спас главную команду страны от своей плохой игры, разве нет?

Особенно в плане ненависти к Дзюбе усердствовали ветераны отечественного спорта, которые почему-то до сих пор думают, что живут в Советском союзе.

Прославленный вратарь Анзор Кавазашвили заявил: «В СССР его бы отстранили не только от сборной, но и от игры за клуб. Если РФС не может контролировать поведение футбольных клубов, то этот вопрос нужно пересмотреть. Я бы просто запретил Дзюбе выступать за «Зенит». Потому что футболист, являющийся одним из лучших в стране, просто плюнул всем в душу».

А четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов совсем разошёлся: «Абсолютное предательство родины со стороны Дзюбы. За такой отказ – гнать поганой метлой из спорта, лишить права играть за клуб и изгнать из сборной навсегда, чтобы другим было неповадно. «Зениту» нужно расторгнуть с ним контракт и наказать по полной программе».

Странно, что двое суток расстрела в пятку не предложил.

И в этой связи хочется задать вопрос: ветераны, у вас есть совесть? Почему вы решили, что для пиара на горячей теме вам нужно включить дурачка и сделать вид, что вы забыли вообще всю историю футбола?»

Отказ футболиста от вызова в сборную, особенно футболиста немолодого, это нормальная практика. Ежегодно международную карьеру завершают десятки игроков, которые потом с успехом играют за клубы. В своё время легендарный Райан Гиггз ушёл из сборной Уэльса, в который был лучшим футболистом, после чего ещё несколько сезонов с успехом провёл в «Манчестер Юнайтед». Его многолетний партнёр Пол Скоулз уходил из сборной Англии. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в сборной Италии ещё до того, как перестал попадать в состав «Ювентуса». Примеры можно приводить бесконечно. А можно не идти за ними далеко и просто вспомнить Игоря Акинфеева. Голкипер ЦСКА ушёл из сборной после ЧМ-2018 и отказывался возобновлять международную карьеру, когда его об этом просила едва ли не вся страна. За три года ни Черчесов, ни Карпин не нашли стопроцентного первого номера, и речь об Акинфееве заходила и перед Евро-2020, и перед первыми играми под руководством Карпина. Оба тренера говорили с вратарём, но тот обоим отвечал отказом. Это тоже предательство?

А в сентябре карьеру в сборной завершил Марио Фернандес, несмотря на кризис защитников в стране. Господа Кавазашвили и Тихонов, что скажете, выгоним Акинфеева и Фернандеса из спорта? А ещё можно вспомнить самого Валерия Карпина, который в 2003 году завершил карьеру в сборной, хотя сам вполне успешно поиграл ещё пару лет за крепкий «Реал Сосьедад». Может, вспомним грешки Валерия Георгиевича и выставим из спорта заодно и его?

А ещё можно наказать постфактум Станислава Черчесова, который из-за конфликта сам отказывался вызывать в сборную Игоря Денисова, несмотря на то, что опорник был лучшим в своём амплуа в стране. Разве ставить личные интересы выше «национальных» — это не «предательство родины» по мнению господ Кавазашвили и Тихонова?

Более того, Дзюба поступил достаточно цивилизованно: отказался от вызова не в последний момент и не при оглашении окончательного состава. Он заявил об этом сразу же после объявления расширенной заявки, когда у Карпина было время подумать и выбрать подходящих ему игроков.

Конфликт Дзюбы и Карпина – сложная история, из-за которой сейчас страдает сборная. Но выставлять форварда «Зенита» в ней главным злодеем и требовать исключить его из футбола – это, пардон, уже за гранью. Забавно, что каким бы ни было возвращение Дзюбы в сборную (если оно состоится), фанаты опять найдут к чему прикопаться. Нужно же кого-то выставлять козлом отпущения. Как, например, Аршавина, который после вылета с Евро-2012 резко поговорил с пьяным хамоватым депутатом, а фанаты приняли его слова на собственный счёт. После изгнания Аршавина из сборной, у нас до сих пор не появилось футболиста, хотя бы отчасти приближённого по уровню игры к экс-форварду «Зенита» и «Арсенала».