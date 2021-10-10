Сборная России для игроков до 18 лет одержала победу над Чехией в товарищеском матче — 4:2.

Счёт открыли чехи на 10-й минуте — отличился Войцех Полак с передачи Йонаса Юнгвирта. Через четыре минуты Кирилл Долженков сравнял счёт с передачи Германа Шуленина.

В самом начале второго периода россияне забросили две шайбы с интервалом менее минуты. На отметке 22:27 Кирилл Жуков с передач Романа Канцерова и Даниила Давыдова реализовал большинство. На 23:22 Жуков с передач Кирилла Волкова и Никиты Цевалюка оформил дубль.

Чехи до перерыва сократили отставание в счёте: Доминик Павалата забил на 35-й минуте. В начале третьего периода на 43-й минуте Даниил Давыдов установил окончательный счёт встречи.

Лучшим игроком встречи был признан капитан россиян Александр Пелевин. Место в воротах в игре занял Глеб Саранчук.

Сборная России играла в следующем составе: Саранчук (Корзин); Барабоша — Жуков, Трикозов — Давыдов — Канцеров; Пелевин — Сафин, Бойков — Шуленин — Долженков; Цулыгин — Волков; Рангаев — Цевалюк — Фирсов; Хузиханов, Никитин — Фирсов — Диль.