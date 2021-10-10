Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признал свои ошибки в подготовке команды к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии. Россияне одержали домашнюю победу 1:0, но у многих экспертов и болельщиков остались претензии к качеству игры команды.

«Все, что не получилось в игре со Словакией, — полностью моя вина. Я не так донес, не так объяснил, к ребятам нет абсолютно никаких претензий, — приводит ТАСС слова Карпина. — Игра со Словакией — полностью моя вина».

Завтра, 11 октября, сборная России проведёт матч квалификации ЧМ-2022 против Словении. Игра пройдёт в Мариборе и начнётся в 21:45 по московскому времени.