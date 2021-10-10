Российская фигуристка Камила Валиева с палением исполнила произвольную программу на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

Спортсменка начала свое выступление с двух элементов ультра-си — четверного сальхова и тройного акселя, на котором допустила падение. Затем она прыгнула каскад четверной тулуп-тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп-тройной сальхов через ойлер, каскад тройной флип-тройной тулуп и сольный тройной лутц.

Судьи оценили выступление Валиевой на 174,31 балла, что в сумме за две программы дало 249,24. Ученица Этери Тутберидзе вышла на промежуточное первое место.

После неё на льду появятся еще две россиянки — Алена Косторная и Елизавета Туктамышева, в заявки которых включены тройные аксели.