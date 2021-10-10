Российская фигуристка Алёна Косторная с ошибками исполнила произвольную программу на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

Спортсменка начала свое выступление с тройного акселя, который приземлила в степ-аут, затем ошиблась на приземлении тройного лутца. После этого Косторная прыгнула тройной риттбергер, каскады двойной аксель-двойной тулуп, тройной флип-тройной тулуп и тройной флип-тройной сальхов через ойлер. Затем она еще раз прыгнула тройной лутц.

Судьи оценили выступление действующей чемпионки Европы на 140,22 балла, что в сумме за две программы дало 218,83 Косторная вышла на промежуточное второе место.

После нее на льду появится Елизавета Туктамышева, лидирующая после короткой программы.