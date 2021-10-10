Российская фигуристка Елизавета Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на турнире Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо.

Россиянка начала свое выступление с каскада из тройного акселя и двойного тулупа, затем повторила аксель сольно. После этого Елизавета прыгнула тройные лутц и флип, каскад двойной аксель-тройной сальхов через ойлер, каскад тройной лутц-двойной аксель и тройной риттбергер.

Судьи оценили выступление Туктамышевой на151,77 балла, что в сумме за два проката дало 233,30. Спортсменка заняла второе место.

Победу одержала Камила Валиева, приземлившая три четверных прыжка, но упавшая с тройного акселя.