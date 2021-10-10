Известный комментатор Роман Нагучев, специализирующийся на немецкой бундеслиге, оценил назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива». О назначении немецкого специалиста было объявлено сегодня, 10 октября. Гисдоль сменил отправленного в отставку серба Марко Николича.

По мнению Нагучева, Гисдоль умеет раскрывать молодых футболистов и перезапускать карьеры ветеранам. В качестве находок специалиста Нагучев назвал Никласа Зюле, Кевина Фолланда, Антони Модеста и Роберто Фирмино.

«Гисдоль — тренер скорее не для трофеев (он все-таки ничего не выиграл), а для появления в команде новых игроков, которые будут дальше претворять в жизнь определенные футбольные идеи. Работа по раскрытию новых имен у этого специалиста налажена достаточно стабильно», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Нагучева.

Нагучев уверен, что Гисдоль откроет для российского футбола новые имена и однозначно доработает в «Локо» до конца сезона.

После 10 туров «Локомотив» идёт на четвёртом месте в таблице РПЛ с 17 очками, в двух очках от занимающего вторую строчку «Динамо».