Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей Finlandia Trophy. Ученица Этери Тутберидзе начала свое выступление с двух элементов ультра-си — четверного сальхова и тройного акселя, на котором допустила падение. Затем она прыгнула каскад четверной тулуп-тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп-тройной сальхов через ойлер, каскад тройной флип-тройной тулуп и сольный тройной лутц.

Судьи оценили выступление 15-летней фигуристки на 174,31 балла, что в сумме за две программы дало 249,24. Это мировой рекорд в женском одиночном катании.

Второе место заняла чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева. 24-летняя подопечная Алексея Мишина выиграла короткую программу (81,53), а в произвольной стала второй (151,77) и набрала в сумме 233,30 балла.

Тройку замкнула чемпионка Европы-2020 Алёна Косторная. Она была второй в короткой программе (78.61), в произвольной показала четвёртый результат (140.22) и набрала в сумме 218,83 балла.

Лучшей среди нероссийских представительниц стала Лена Хендрикс из Бельгии. Ей удалось обойти Косторную в произвольной программе (143,25) и набрать в сумме 212,07 балла.