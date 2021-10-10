Российская фигуристка Камила Валиева установила два новых мировых рекорда. На турнире Finlandia Trophy ученица Этери Тутберидзе откатала произвольную программу с результатом 174,31 балла, прыгнув три четверных прыжка. 15-летняя спортсменка побила мировой рекорд другой подопечной Тутберидзе Александры Трусовой, набравшей 166,62 балла на Skate Canada-2019.

Кроме того, за сумму программ Валиева набрала 249,24 балла, обойдя мировой рекорд ещё одной ученицы Тутберидзе Алёны Косторной. В финале «Гран-при»-2019 Косторная набрала в сумме 247,59 балла.

Результат позволил Валиевой выиграть турнир в Эспоо. В тройку вошли ещё две россиянки. Елизавета Туктамышева стала второй (233,30), а Алёна Косторная третьей (218,83).