Стали известны составы Испании и Франции на финальный матч Лиги наций УЕФА. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Гарсия, Лапорт, Алонсо, Гави, Бускетс, Родри, Торрес, Оярсабаль, Сарабия.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Кимпембе, Павар, Тшуамени, Погба, Эрнандес, Гризманн, Бензема, Мбаппе.

Судит встречу бригада арбитров из Англии во главе с 42-летним Энтони Тэйлором.

В полуфинальных матчах Испания одолела хозяев финальной стадии Италию 2:1, а Франция одержала волевую победу над лидером рейтинга ФИФА Бельгией — 3:2. В сегодняшнем матче за бронзу итальянцы оказались сильнее — 2:1.

Это второй розыгрыш Лиги наций в истории. Первый выиграла Португалия, обыгравшая в финале Нидерланды 1:0.