Московское «Динамо» стало обладателем Суперкубка России по волейболу. В матче за трофей динамовцы победили в четырёх сетах «Зенит» — 3:1. Счёт по сетам — 26:24, 25:21, 21:25, 29:27 в пользу «Динамо».

Игра за Суперкубок прошла в рамках второго тура чемпионата России.

В прошлом сезоне «Динамо» выиграло чемпионат и Кубок России, «Зенит» взял серебро чемпионата страны и уступил соперникам в финале Кубка.

Для «Динамо» это третья победа в Кубке России по волейболу. Бело-голубые выиграли трофей в первые два года его розыгрыша — в 2008 и 2009 году. «Зенит» второй раз играл в финале, в 2018 году питерцы уступили казанским одноклубникам — 1:3.

Казанский «Зенит» выигрывал Суперкубок России рекордные 8 раз, дважды трофей доставался «Белогорью», один раз — «Кузбассу».