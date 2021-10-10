Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок в произвольной программе на Finlandia Trophy. Россиянки заняли все три первых места на турнире. Победу одержала 15-летняя Камила Валиева, второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Алёна Косторная.

«Роскошно катались две девочки. Просто роскошно! Именно первая и вторая. Косторная мне не понравилась», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарасовой.

Валиева набрала за произвольную программу 174,31 балла, а в сумме — 249,24. Оба результата являются мировыми рекордами.