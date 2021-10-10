Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. 25-я ракетка на турнире серии Premier Mandatory уступила в третьем круге второй «сеяной» Иге Швентек из Польши.

Четвёртая ракетка мира разгромила Кудерметову в двух сетах, проиграв только один гейм — 6:1, 6:0. Матч длился менее часа — всего 55 минут.

Швентек взяла пять подач Кудерметовой, не проиграв ни одной своей. Ей удалось сделать пять подач навылет против одной у соперницы. Кудерметова допустила две двойных ошибки, Швентек ни разу не делала двойных.

В четвёртом круге Швентек сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахтана и латвийкой Еленой Остапенко.