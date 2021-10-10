Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала своё выступление на челленджере Finlandia Trophy. На своём дебютном международном старте на взрослом уровне 15-летняя Валиева побила два мировых рекорда. После третьего места в короткой программе она набрала рекордные 174,31 балла в произвольной и победила с рекордной суммой 249,24.

«Я рада, что смогла собраться на произвольную программу. У меня не всё получалось за эти два дня», — сказала Валиева в эфире телеканала Yle.

Предыдущий мировой рекорд в произвольной программе в 2019 году на Skate Canada установила Александра Трусова (166,62), а в сумме рекорд принадлежал Алёне Косторной, набравшей в финале «Гран-при»-2019 247,59 балла.

Напомним, что весь пьедестал на Finlandia Trophy заняли россиянки: Елизавета Туктамышева стала второй (233,30), а Алёна Косторная третьей (218,83).