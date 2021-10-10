Защитник «Зенита» Алексей Сутормин дал понять, что готов стать капитаном сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении, сообщает «Спорт-Экспресс». На просьбу сказать, кому достанется капитанская повязка, Сутормин ответил: «Установка на игру завтра. Тогда все и узнаем».

Когда Сутормина спросили, готов ли капитаном стать он, футболист ответил: «У нас все готовы».

На данный момент Сутормин провёл за сборную России один матч — 8 октября против Словакии (1:0). После назначения на пост главного тренера национальной команды Валерия Карпина, капитанская повязка в сборной регулярно переходит между футболистами. Её успели надеть Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов и Далер Кузяев.

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе, начало — в 21:45 по московскому времени.