Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему редко использует на поле партнёров по атаке «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и Фёдора Смолова. Футболисты за четыре игры провели на поле вместе только полчаса в игре с Кипром (2:0).

«Используем других игроков. Тут все просто», — приводит «Матч ТВ» ответ Карпина на вопрос о клубных связках. После этого тренер уточнил: «Связка – это про оборону или атаку? Кто, например?».

Когда журналисты назвали Смолова и Жемалетдинова, Карпин парировал, что, по его мнению, проблемы у сборной не в атаке, а в обороне: «Нам 20 с чем-то раз по воротам ударили со словаками». При этом за четыре игры команда Карпина не пропустила ни одного мяча.

11 октября Россия сыграет на выезде со Словенией. Игра пройдёт в Мариборе, начало — в 21:45 по московскому времени.