Российский конькобежец, призёр юниорского чемпионата мира Руслан Захаров, скончался в возрасте 23 лет, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России в социальной сети «Вконтакте». Причины смерти не сообщаются, отмечается лишь, что он умер в результате «трагического инцидента».
Руслан Захаров выигрывал юниорский Кубок мира, неоднократно побеждал в первенстве России.
«Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана», — говорится в сообщении Союза конькобежцев России.
Руслан Захаров привлекался к работе в спринтерский состав первой сборной России.
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