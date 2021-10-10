Самые яркие моменты с матча Россия — Словакия в отборе на ЧМ-2022 — фоторепортаж Nevasport

Сборная России по футболу сумела обыграть команду Словакии в матче отбора на чемпионат мира 2022 года в Казани. Игра прошла в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.