Сборная Франции стала вторым в истории победителем Лиги наций УЕФА. В финальном матче подопечные Дидье Дешама одержали волевую победу над Испанией со счётом 2:1.

В первом тайме счёт не был открыт. На 43-й минуте травму получил защитник французов Рафаэль Варан, которого заменил Дайот Упамекано.

Первый гол забили испанцы на 64-й минуте — отличился Микель Оярсабаль с передачи Серхио Бускетса. Уже через две минуты Карим Бензема с передачи Килиана Мбаппе сравнял счёт.

На 80-й минуте Мбаппе после паса Тео Эрнандеса забил уже сам и принёс Франции победу. Напомним, что французы — действующие чемпионы мира.

Команды играли в следующих составах:

Испания: Симон, Аспиликуэта, Гарсия, Лапорт, Алонсо, Гави, Бускетс, Родри (Форналс, 84), Торрес (Мерино, 84), Оярсабаль, Сарабия (Пино, 61).

Франция: Льорис, Кунде, Варан (Упамекано, 43), Кимпембе, Павар (Дюбуа, 79), Тшуамени, Погба, Эрнандес, Гризманн (Верету, 90+2), Бензема, Мбаппе.

Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, судила её бригада арбитров из Англии во главе с 42-летним Энтони Тэйлором.

Напомним, что ранее 10 октября в матче за третье место Италия победила Бельгию со счётом 2:1. Это второй розыгрыш Лиги наций в истории. Первый выиграла Португалия, обыгравшая в финале Нидерланды 1:0.