Сборная Франции выиграла Лигу наций УЕФА. Камила Валиева победила на Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами. Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера. СКА всухую разгромил «Салават Юлаев». У футбольного «Локомотива» появился новый тренер. Алёна Леонова объявила о завершении карьеры и беременности. Валттери Боттас выиграл «Гран-при Турции». Самые интересные новости спорта 10 октября – в дайджесте Nevasport.

Франция победила Испанию и выиграла Лигу наций УЕФА

Сборная Франции стала вторым в истории победителем Лиги наций УЕФА. В финальном матче подопечные Дидье Дешама одержали волевую победу над Испанией со счётом 2:1.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в их третьем поединке

В Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялся боксерский вечер, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри, не потерпевший ни одного поражения. Поединок завершился в 11-м раунде, Фьюри отправил своего соперника в нокаут.

Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Макдональда

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде он встречался с американцем Маккензи Макдональдом и одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Рублёв вслед за Медведевым и Карацевым вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде он одолел испанца Карлоса Табернера в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

45 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Флоридой»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Флориду Пантерз» в выставочном матче перед стартом регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе (США) и завершилась со счетом 4:2.

Португалия разгромила Катар в товарищеском матче. Роналду установил рекорд, забив 46-й сборной

Сборная Португалии по футболу разгромила команду Катара в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Алгарве» в Фару (Португалия) и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Алёна Леонова объявила о завершении карьеры. Она беременна

Российская фигуристка Алёна Леонова объявила о беременности и завершении карьеры. По словам спортсменки, скоро она станет мамой мальчика.

«Локомотив» объявил, что Маркус Гисдоль станет новым главным тренером команды

Новым главным тренером московского «Локомотива» станет 52-летний немецкий специалист Маркус Гисдоль. Как сообщает официальный сайт «железнодорожников», стороны уже достигли договоренности, назначение состоится в ближайшее время.

Пападакис и Сизерон победили на турнире Finlandia Trophy

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, выиграли турнир Finlandia Trophy.

СКА всухую разгромил «Салават Юлаев»

СКА одержал разгромную победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 5:0.

Боттас выиграл «Гран-при Турции», Мазепин последний

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл 16-й этап чемпионата в классе «Формула-1» «Гран-при Турции». Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин финишировал на последнем 20-м месте.

Италия выиграла у Бельгии в матче за бронзу Лиги наций

Сборная Италии стала бронзовым призёром Лиги наций УЕФА-2021. В матче за третье место действующие чемпионы Европы обыграли Бельгию со счётом 2:1.

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Кубка России

Завершились выступления танцевальных дуэтов в ритм-танце на втором этапе Кубка России. Чемпионы мира-2021 Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство с большим отрывом. Дуэт набрал 92,03 балла (52,51 за техническую часть, 39,52 за компоненты).

Юниорская сборная России по хоккею победила Чехию

Сборная России для игроков до 18 лет одержала победу над Чехией в товарищеском матче — 4:2.

Валиева с мировым рекордом выиграла Finlandia Trophy, Туктамышева и Косторная в тройке

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей Finlandia Trophy. Судьи оценили выступление 15-летней фигуристки на 174,31 балла, что в сумме за две программы дало 249,24. Это мировой рекорд в женском одиночном катании.

Валиева побила мировые рекорды Трусовой и Косторной

Российская фигуристка Камила Валиева установила два новых мировых рекорда. На турнире Finlandia Trophy ученица Этери Тутберидзе откатала произвольную программу с результатом 174,31 балла, прыгнув три четверных прыжка. Кроме того, за сумму программ Валиева набрала 249,24 балла.

«Зенит» проиграл московскому «Динамо» в Суперкубке России по волейболу

Московское «Динамо» стало обладателем Суперкубка России по волейболу. В матче за трофей динамовцы победили в четырёх сетах «Зенит» — 3:1. Счёт по сетам — 26:24, 25:21, 21:25, 29:27 в пользу «Динамо».

Кудерметова проиграла Швентек на турнире в Индиан-Уэллсе, взяв один гейм

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. 25-я ракетка на турнире серии Premier Mandatory уступила в третьем круге второй «сеяной» Иге Швентек из Польши – 1:6, 0:6.