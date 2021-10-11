Российский теннисист Карен Хачанов выиграл матч у финна Эмила Руусувуори во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиал-Уэллсе в Калифорнии.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Хачанова. Он был посеян на турнире под 24-м номером. Следующим соперником 25-летнего россиянина станет испанец Пабло Карреньо-Буста с 12-м номером посева.

Эмилу Руусувуори 22 года. Он идет на 78-й строчке в рейтинге АТР. Руусувуори не побеждал на соревнованиях по эгидой организации.

Карен Хачанов находится на 29-м месте мирового рейтинга. Он завоевал четыре титула АТР. На турнирах Большого шлема россиянин останавливался до четвертьфинала. На Олимпиаде в Токио российский спортсмен завоевал серебряную медаль в одиночном зачете.