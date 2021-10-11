Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал победу Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy.

«Браво Камиле Валиевой, наверное, можно ее сравнивать с чем-то инопланетным. Она обладает фантастической возможностью растворяться на льду», – заявил Авербух.

Хореограф добавил, что если у Камилы получаются прыжки, то, сливаясь с другими компонентами программы, они делают ее «сногсшибательной». Авербух считает Валиеву одной из претенденток на попадание в состав сборной России на Олимпиаду в Токио.

Единственное, что не понравилось хореографу в программе – неудавшийся аксель с рукой. Хореограф считает, что он был исполнен не по всем канонам. Однако Авербух уверил, что время до турнира еще есть.

Напомним, Камила Валиева победила на недавнем турнире Finlandia Trophy, побив два мировых рекорда.