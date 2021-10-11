Американский журналист Филипп Херш прокомментировал в твиттере победу Камилы Валевой на турнире Finlandia Trophy.

Российская фигуристка победила на турнире, установив два мировых рекорда. Она получила максимальное количество очков в произвольной программе и по технике и сумме двух программ. Ее соотечественницы – Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, заняли второе и третье места соответственно.

«Я все еще ищу, где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский», – написал в твиттере журналист Филипп Херш.

Он считает, что российским фигуристкам «раздули» баллы за компоненты и GOE.

Напомним, Камира Валиева победила по итогам двух прокатов на Finlandia Trophy. После первого дня российская спортсменка шла на третьем месте, уступая соотечественницам Елизавете Туктамышевой и Алене Косторной.